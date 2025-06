Bohdan Smoleń obchodziłby dziś 78. urodziny. Tak się zmieniał jeden z najzabawniejszych ludzi w Polsce

Choć kariera Bohdana Smolenia kręciła się wokół komedii, to jego życie prywatne wyglądało zupełnie inaczej. Słynny satyryk i aktor przez całe swoje życie musiał się mierzyć z niekończącym się pasmem kolejnych tragedii. Pierwszą z nich była śmierć syna, który w wieku 15 lat odebrał sobie życie - było to w 1989 roku. Choć oficjalnie uznano, że chłopak popełnił samobójstwo, to Bohdan Smoleń nie wierzył w to i utrzymywał, że musiały brać w tym udział osoby trzecie.