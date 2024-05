Gabriela Kownacka miała jednego syna. Franciszek Kownacki na wieść o chorobie matki rzucił wszystko i do końca był jej opoką

Kim była Gabriela Kownacka

Gabriela Kownacka przez lata uchodziła za jedną z najbardziej szanowanych i podziwianych polskich aktorek. Urodziła się 25 maja 1952 we Wrocławiu. Była absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Już podczas studiów zaliczyła swój pierwszy poważny debiut aktorski. Wcieliła się w rolę Zosi w słynnym „Weselu” Andrzeja Wajdy. Przez wiele lat była związana z wieloma warszawskimi teatrami takimi jak Teatr Kwadrat, Teatr Współczesny, czy Teatr Studio. Wystąpiła również w ponad 60 rolach Teatru Telewizji! Choć przez większość swojego życia, aktorka była związana z teatrem, to największą rozpoznawalność przyniosła jej rola Anny Kwiatkowskiej w popularnym serialu „Rodzina zastępcza”. Gabriela Kownacka grała tam od początku, do samego końca (1999-2008).