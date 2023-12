Gerard Makosz i Iwona Mazurkiewicz w bajecznej podróży poślubnej. Jest czego zazdrościć gwiazdom „Sanatorium miłości”!

W „Sanatorium miłości” można znaleźć miłość?

„Sanatorium miłości” to absolutny telewizyjny fenomen. To audycja skierowana do osób starszych, gdzie seniorzy mieli okazję spędzić czas w specjalnym ośrodku wypoczynkowym. Program ten miał na celu stworzenie okazji do nawiązania nowych przyjaźni, integracji oraz wspólnego spędzania czasu dla ludzi w starszym wieku. To miejsce umożliwiało seniorom spotkanie się, porozmawianie i skorzystanie z różnego rodzaju zajęć, które miały na celu poprawę ich samopoczucia i życia społecznego.

Jak się okazuje, w „Sanatorium miłości” da się znaleźć także miłość, czego najlepszym dowodem jest związek Iwony Mazurkiewicz i Gerarda Makosza!