Iwona Mazurkiewicz pokazała, jak Gerard Makosz harcuje! Gwiazdy „Sanatorium miłości” mają zdrowie!

Związek Iwony i Gerarda z „Sanatorium miłości”

Czy „Sanatorium miłości” potrafi łączyć ludzi? Zdecydowanie! Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz, którzy poznali się w 2. edycji randkowego show dla seniorów, są tego najlepszym dowodem! Mimo sporej różnicy wieku, zaiskrzyło między nimi i zaraz po programie zaczęli na poważnie budować swoja relację. Na swój związek przygotowali swoje rodziny, a gdy okazało się, że z każdym kolejnym dniem czują się ze sobą tylko lepiej i swobodniej to postanowili już nie czekać i wzięli ślub! Wydarzenie miało miejsce 5 sierpnia 2023 roku na zamku w Niepołomicach .

Program „Sanatorium miłości” potrafi łączyć ludzi. Najlepszym na to dowodem są Gerard Makosz i Iwona Mazurkiewicz, którzy 5 sierpnia 2023 roku wzięli od dawna oczekiwany ślub. Teraz pochwalili się…

Iwona i Gerard cieszą się sobą

Dzisiaj Iwona i Gerard po prostu... cieszą się sobą oraz wspólnym życiem. Sam Gerard wprost przyznaje, że gdyby nie Iwona i miłość do niej, to kto wie, czy jeszcze by był na świecie...