„Sanatorium miłości 2”. Gerard Makosz i Iwona Mazurkiewicz na wyjątkowych zdjęciach. Szaleńczo się kochają!

Ślub Iwony i Gerarda z „Sanatorium miłości”

5 sierpnia 2023 roku był wyjątkowy. To właśnie wtedy, na zamku w Niepołomicach, odbył się od dawna oczekiwany ślub gwiazd programu „Sanatorium miłości” , Gerarda Makosza i Iwony Mazurkiewicz. To właśnie w tym miejscu wcześniej swój ślub brała córka Gerarda, sam Gerard jest honorowym obywatelem miasta! Na uroczystości, która zapisała się w historii programu „Sanatorium miłości”, oczywiście nie mogło zabraknąć gospodyni programu, Marty Manowskiej, która ze wzruszeniem przyglądała się temu, jak Gerard i Iwona przysięgają sobie miłość.

Iwona i Gerard kochają się do szaleństwa

Chociaż Iwona i Gerard codziennie muszą mierzyć się z opiniami wielu zazdrośników, którzy przez ostatnie lata próbowali podważać ich związek, to nie da się ukryć, że ta dwójka po prostu kocha się do szaleństwa! Iwona i Gerard opublikowali w sieci wyjątkowe zdjęcia, z których wzajemna miłość aż bije!

Historia miłości Iwony i Gerarda

Powiedzieć, że historia uczucia między Iwona a Gerardem to materiał na film, to tak, jakby nie powiedzieć nic. Oboje wzięli udział w 2. edycji programu „Sanatorium miłości” i chociaż dzieli ich aż 18 lat, to szybko wpadli sobie w oko i się w sobie zakochali! Program kończyli jako para i właściwie od tego momentu stali się nierozłączni! Zamieszkali razem, zaczęli wspólnie nagrywać filmy i po prostu zaczęli w stu procentach cieszyć się życiem, nie bacząc na żadne ograniczenia! I to jest piękne.