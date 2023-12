Grażyna Wolszczak ma piekielnie przystojnego syna! Filip Sikora odziedziczył urodę po mamie?

Syn Grażyny Wolszczak wyrósł na prawdziwego przystojniaka!

Grażyna Wolszczak to osoba, której raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Słynna aktorka od lat jest jedną z najpopularniejszych postaci polskiego show-biznesu. 65-letnia gwiazda ma na swoim koncie ponad sto ról filmowych, teatralnych i telewizyjnych. Prywatnie Grażyna Wolszczak od ponad 20 lat jest w związku z aktorem Cezarym Harasimowiczem. Wcześniej aktorka przez 10 lat była żoną aktora Marka Sikory. Ich miłość przerwała jednak nieoczekiwana śmierć mężczyzny w 1996 roku. Wcześniej zakochani zdążyli jednak przywitać na świecie syna - urodzonego w 1989 roku Filipa.

Co wiadomo o jedynym dziecku Grażyny Wolszczak? Filip postanowił, że nie dla niego jest życie w blasku fleszy i wybrał ścieżkę zawodową kompletnie niezwiązaną z show-biznesem. Wybrał dla siebie inny kierunek – został programistą i psychologiem. Mimo to nie zrezygnował całkowicie ze świata kina i teatru. Chłopak co jakiś czas angażuje się w niektóre projekty swojej sławnej mamy, która za każdym razem może liczyć na jego pomoc.