Grażyna Zielińska pokazała dorosłego syna! Kacper jest niesamowicie podobny do swojej mamy!

Nasz syn Kacper kilka miesięcy temu się zaręczył i zapowiedział swój ślub. Zaskoczyło mnie to, ale i ucieszyło, ponieważ jego narzeczona bardzo mi się podoba. Jeśli zostanie moją synową, to już niczego do szczęścia nie będzie mi brakowało - zdradziła jakiś czas temu aktorka w Życiu na Gorąco.