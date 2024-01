Gwiazdor „Chłopaków do wzięcia” wylądował w szpitalu! Jego stan nie wygląda najlepiej

Gwiazdor „Chłopaków do wzięcia” trafił do szpitala!

Widzom programu „Chłopaki do wzięcia” z pewnością nie trzeba przedstawiać Łukasza , znanego również jako „Motyl” lub „Motylek”. Mężczyzna, który mieszka na co dzień w Gdańsku, kilka sezonów temu był jedną z wiodących postaci programu. Dał się on poznać telewidzom jako domorosły aktor, który próbuje swoich sił jako statysta w najróżniejszych produkcjach filmowych oraz entuzjasta flaczków ze słoika. Niestety nie udało mu się znaleźć miłości w programie, a w ostatnich dwóch sezonach próżno szukać jego osoby. Okazuje się, że po zakończeniu swojej przygody z show Polsat Play, popularny „Motyl” ma sporo powodów do zmartwień.

Złym stanie zdrowotnym trafiłem do szpitala w Gdańsku w dniu wczorajszym na wieczór kłopot z oddychaniem i duże kłucie w sercu i zatkane płuca i już na Sorze jestem od godziny 21:00 do tej pory mam nadzieję że mnie wezmą na odział kardiologii lub internę - można było przeczytać we wpisie Łukasza tuż przed Sylwestrem.

Okazuje się, że stan „Motyla” był na tyle poważny, że wciąż znajduje się on w szpitalu. Od momentu znalezienia się w placówce, co jakiś czas udostępnia on swoim fanom komunikaty, w których informuje o swoim obecnym stanie zdrowia. W najnowszym z nich możemy przeczytać, że najpewniej spędzi on jeszcze spory czas na oddziale Kardiologii w gdańskim szpitalu na Zaspach. Liczy on jednak na to, że w końcu stan zdrowia pozwoli mu opuścić placówkę. Jak tylko się to stanie, natychmiast poinformuje on o tym swoich fanów.