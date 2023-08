„Halt and Catch Fire” w całości na Viaplay! Warto obejrzeć? Krzysztof Połaski

Można powiedzieć, że najmłodsze pokolenie rodzi się teraz ze smartfonem w ręku – jednak jak doskonale wiemy, nie zawsze technologie towarzyszyły ludziom od najwcześniejszych lat. Serial „Halt and Catch Fire” to fikcyjna historia zabierająca widzów wprost do kolorowych lat 80. XX wieku, czyli czasów narodzin przemysłu komputerowego w Dolinie Krzemowej. Serial w całości znajdziecie na Viaplay.