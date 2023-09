Hugh Jackman i Deborra-Lee Furness rozwodzą się po 27 latach! Wiemy jaki jest tego powód!

Hugh Jackman i Deborra-Lee Furness pobrali się 1996 roku, a poznali się rok wcześniej na planie serialu „Correlli”. Para ma dwoje adoptowanych dzieci i od prawie 30 lat uchodziła za wzór małżeństwa w Hollywood.

Jak przytacza oficjalne oświadczenie pary magazyn People, decyzja o rozstaniu była obopólna.

Our family has been and always will be our highest priority. We undertake this next chapter with gratitude, love, and kindness. We greatly appreciate your understanding in respecting our privacy as our family navigates this transition in all of our lives. (Nasza rodzina zawsze była i będzie naszym priorytetem. Podejmujemy ten nowy rozdział w życiu z wdzięcznością i miłością. Niezwykle doceniamy wasze zrozumienie i uszanowanie naszej prywatności w czasie, gdy zachodzi tak duża zmiana dla naszej rodziny - tłum.)