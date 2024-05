Iga Górecka jest w ciąży! Piękna aktorka pokazała się prawie topless!

Kiedy miałam parę lat i pytano mnie kim chcę zostać, kiedy będę dorosła, odpowiadałam, że mamą. Nie aktorką, nie artystką, pisarką, nauczycielką...

Kim będziesz, kiedy będziesz dorosła?

Mamą - mówiłam.

Być może patrzyłam na moją mamę, osobę z którą zawsze byłam bardzo blisko, której ciepłe, czarne oczy obejmowały mnie miłością i poczuciem bezpieczeństwa. Której ciało było ciepłe i zawsze gotowe na przyjęcie w objęcia mojego. Pamiętam jak czytamy książki w moim dziecięcym, piętrowym łóżku. Jak razem przyklejamy naklejki do łóżkowego sufitu. Jak opowiada mi historie, które nigdy się nie wydarzyły, ucząc mnie tym samym czułości i wrażliwości wobec siebie i innych. W tym łóżku, przytulone, godzinami czytałyśmy książki, oglądałyśmy encyklopedie, uczyłyśmy się zwierząt, roślin i kosmosu. Razem patrzyłyśmy w niebo, w święta Bożego Narodzenia sadzała mnie na parapecie skąd szukałyśmy pierwszej gwiazdy. Nigdy nie widziałam Świętego Mikołaja, zawsze przychodził kiedy akurat nie było mnie w pobliżu. Pukał do drzwi kiedy brałam kąpiel, albo tata spotykał go przypadkiem kiedy szedł do sklepu. Mama nigdy nie mówiła za dużo o Mikołaju, w ogóle nie mówiła za dużo o rzeczach, których nie była pewna. Była rzetelna w przekazywaniu informacji. Nigdy nie czułam się oszukiwana. Pamiętam nasze pierwsze rozmowy o religii. Pamiętam wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, pamiętam niezrozumienie wobec słów umęczon pod pontskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion zstąpił do piekłów a potem zmartwychwstał. Pamiętam jak mama rozpracowuje i tłumaczy mi każde z tych słów, ich prawdopodobieństwo i mistycyzm. Niczego nie spycha, nie zostawia. Nigdy nie podnosi głosu. Jest łagodna i koi moje niepokoje. Wstaje o poranku, gotuje, sprząta, słucha Bajora, często się wzrusza. Podoba mi się to co widzę, od wtedy do dziś podoba mi się moja Mama.

Nie chcę być taka jak ona. Jestem odrębna, jestem swoja, jestem ważna, dzięki niej.

Jestem Mamą i dziś jest moje pierwsze święto.