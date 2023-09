Izabela Kuna kiedyś i dziś. Stare zdjęcia aktorki to dowód, że ona się nie starzeje! Na przestrzeni lat zmienia się tylko jedno

Izabela Kuna to 25 listopada 1970 r. w Tomaszowie Mazowieckim polska aktorka filmowa i teatralna z imponującym dorobkiem zawodowym. Ma na koncie blisko setkę ról serialowych i filmowych, a teatralnych - ponad dwadzieścia. Mimo to, nie uchodzi za najbardziej rozchwytywaną aktorkę w polskim show-biznesie - skupia się na pracy, unikając jak ognia skandali i chroniąc swoją prywatność, więc nie stanowi łakomego kąska dla portali plotkarskich. - Krępują mnie zwłaszcza wielkie imprezy show-biznesu, ale to pewnie wynika z mojego trudnego charakteru - cytuje jej słowa portal kobieta.pl .

Izabela Kuna parała się w swoim życiu nie tylko aktorstwem. Gdy ukończyła studia na Wydziale Aktorskim Szkoły Filmowej w Łodzi, została aktorką Teatru Polskiego w Warszawie, grała także epizodyczne role w filmach i serialach telewizyjnych. Miała wówczas na utrzymaniu nie tylko siebie, ale i i urodzoną w 1996 r. córkę Nadię - owoc związku z Dariuszem Kurzelewskim. Role, jakie otrzymywała, nie wiązały się z sowitym wynagrodzeniem, więc brała, co było. - Pojawiałam się w filmach krótkometrażowych, offowych, wyjeżdżałam do Norwegii malować domy, sprzątać, zajmować się dziećmi, co zresztą zaczęłam robić już w czasie studiów… Byłam nawet pogodynką w Polsacie. Pisałam też wywiady do miesięcznika „Antena”… - wspominała w rozmowie z portalem kobieta.pl.