Izabela Zeiske nigdy nie pokazała męża w „Gogglebox. Przed telewizorem”. Jak wygląda ukochany gwiazdy TTV?

Tak wygląda mąż Izabeli Zeiske z „Gogglebox. Przed telewizorem”

Izabela Zeiske to postać, której z pewnością nie trzeba przedstawiać fanom programu „Gogglebox. Przed telewizorem”. Sympatyczna seniorka już od wielu sezonów jest jedną z największych gwiazd hitu stacji TTV, gdzie wraz ze swoimi najbliższymi często w prześmiewczy sposób komentuje rozmaite telewizyjne formaty. Iza Zeiske od lat występuje w „Gogglebox. Przed telewizorem” ze swoim synem Joachimem, a jeszcze do nie dawna również ze swoją ukochaną mamą, którą niestety musiała bezpowrotnie pożegnać. Popularna uczestniczka na wizji nie raz wspominała również o swoim mężu, jednak ten ani razu nie pokazał się w programie, co sprawia, że wielu telewidzów zastanawiało się, jak wygląda mężczyzna, który skradł jej serce.