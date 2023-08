Jacek Borkowski oświadczył się ukochanej w ekspresowym tempie. Teraz wyjaśnia, skąd ten pośpiech! Szczere słowa aktora

Jacek Borkowski - kim jest?

W ostatnim czasie na aktora spadły gromy, gdyż mając ponad 60-tkę... zaręczył się po stosunkowo krótkim czasie znajomości, co bezlitośnie punktowały różne media. Para poznała się podczas jednego z jego koncertów, zaś trzy miesiące od spotkania, wybranka miała już na palcu pierścionek. Borkowski postanowił zabrać wreszcie głos i odnieść się do całego zamieszania.

Tak jesteśmy już po zaręczynach, nie mam już dwudziestu lat, by się miesiącami, latami umawiać na randki. Jestem może troszkę ryzykant, taki skoczek bez spadochronu, ale zawsze mnie to pociągało. Nigdy nie lubiłem układania sobie życia na zapas, przewidywania, zawsze szedłem za emocjami. Kierowałem się bardziej tym, co widzę i czuję, niż tym, co myślę - cytuje słowa Jacka Borkowskiego serwis Plotek.pl .

Na tym Borkowski nie skończył. - Uważam, że jeśli jest szansa na to, by zafundować sobie odrobinę radości, sympatii, życzliwości, wzajemnej troski i bycia z drugim człowiekiem w sposób pozytywny, to nie należy od tego uciekać, zwłaszcza w moim wieku. Moje dzieci zaraz wyfruną z gniazda, a mnie zostanie telewizor. Zawód nie wypełni życia, wiem to doskonale. Przyjdzie dzień, gdy telefony zamilkną, więc jeżeli jest szansa na ułożenie sobie przyszłości w piękny, dobry i choć trochę kolorowy sposób to trzeba to zrobić - przytacza jego wyznanie serwis.