Jacek Borkowski wziął czwarty ślub! Jego żona Jolanta Popławska zachwyca urodą!

Kim jest Jacek Borkowski?

Jacek Borkowski to polski aktor i wokalista, który cieszy się ogromną popularnością oraz uznaniem widzów i słuchaczy. Urodził się w 1959 roku w Warszawie i ukończył XIII LO w Warszawie oraz Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie w 1980 roku.

Jego kariera muzyczna rozpoczęła się od debiutu na Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Siedlcach w 1970 roku. W 1975 roku został nagrodzony na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. Jako aktor zadebiutował w 1978 roku epizodyczną rolą w serialu „Rodzina Połanieckich”. Jego pierwsze występy teatralne miały miejsce w Teatrze Ateneum w Warszawie od 6 października 1979 roku, gdzie występował aż do 1999 roku. Od 1997 roku gra rolę psychologa Piotra Rafalskiego w serialu „Klan”, za co widzowie uwielbiają go do dzisiaj!