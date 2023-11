Jacek Borkowski szykuje się do ślubu! Tak wyjaśnia swój pośpiech. Za prędkie zaręczyny ciosano mu kołki na głowie!

Aktor był trzykrotnie żonaty - jego pierwszą żoną była Elżbieta Jasińska, z którą stanął na ślubnym kobiercu tuż po ukończeniu studiów. Drugą żoną została Katarzyna Borkowska. W 2009 roku Borkowski uzyskał unieważnienie ślubu kościelnego, a sam w tym roku ożenił się z Magdaleną Gotowiecką, która zmarła w wyniku zbyt późno zdiagnozowanej białaczki w 2016 r. Został wówczas z dwójką niepełnoletnich pociech, synem Jackiem i córką Magdą. Obecnie zaręczony jest z Jolantą Popławską, która wykonuje ten sam zawód, co zmarła żona aktora - jest radiologiem. Jak wyznał - z radością zareagowałby na wieść, że jego ukochana porzuci pracę w zawodzie. Nie wynika to z chęci układania jej życia a faktu, że sam do dziś nie ma pewności, czy owa praca nie przyczyniła się do przedwczesnej śmierci ukochanej żony.