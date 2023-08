Jakub Błaszczykowski ma przepiękną żonę. Jest już z Agatą od 18 lat! Co wiadomo o jednej z najbardziej tajemniczych WAGs w Polsce?

Tak wygląda piękna żona Jakuba Błaszczykowskiego

ZOBACZ ZDJĘCIA

Jakub Błaszczykowski to persona, której w Polsce nikomu nie trzeba przedstawiać. Od lat jest on jednym z najpopularniejszych piłkarzy w naszym kraju. Swego czasu to właśnie on wraz z Robertem Lewandowskim świadczył o sile niemieckiej Borussi Dortmund. Słynny Kuba był również jedną z najwybitniejszych postaci w naszej kadrze narodowej. Wystąpił on aż w 109 meczach. W historii polskiego futbolu więcej meczów w kadrze zaliczył tylko Robert Lewandowski - 140.

W piątek 16 czerwca Jakub Błaszczykowski założył koszulkę z orzełkiem na piersi po raz ostatni. W pożegnalnym meczu towarzyskim z Niemcami (wygranym przez Polskę 1:0), odbyło się oficjalne pożegnanie piłkarza z reprezentacją.

Kuba niejednokrotnie podkreślał, że swoje sukcesy sportowe zawdzięcza żonie Agacie. Ukochana piłkarza już od 18 lat, a od 13 jako żona, wiernie go wspierała i przez cały czas dbała o domowe zaplecze, aby jej wybranek mógł w pełni skupić się na podbijaniu muraw na całym świecie.