Tak wygląda partnerka Marcina Różalskiego. Kim jest Marta Kwiatkowska i co wiadomo o ukochanej słynnego „Różala”?

Tak wygląda partnerka Marcina Różalskiego

Była zdjęta z wagi, miała wtedy cztery lata, a wyglądała na targu, jak stary koń. Gdyby nie my, to znalazłby się w transporcie rzeźnym - powiedziała swego czasu Marta w rozmowie z „Dzień Dobry TVN” .

Marcin „Różal” Różalski to postać, która wzbudza ogromne emocje. Niemała w tym zasługa charakterystycznych tatuaży, które od lat pokrywają twarz byłego zawodnika MMA i kick-boxera. Choć wygląd fightera może budzić grozę, to okazuje się, że pod tą maską kryje się człowiek, który podobnie jak jego ukochana, ma wielkie serce dla zwierząt.

To właśnie Marta zaraziła „Różala” miłością do koni. Z czasem w „Różalandzie” pojawiły się kolejne wierzchowce. Choć na początku para myślała o maksymalnie 7-8 koniach, to tych stale przybywało. Wszystkie zwierzaki były po przejściach. Kiedy trafiły do „Różalandu” były chore, a na ciałach miały ślady złego traktowania. Z czasem poza końmi, w „Różalandzie” schronienie znalazły również psy, koty, kozy, owce, a nawet świnki. Nie trudno się domyślić, że praca przy zwierzętach nie należy do najlżejszych i zajmuje ogrom czasu. Z pewnością „Różaland” nie miał by racji bytu, gdyby nie poświęcenie Marty, a także wsparcie jej syna Jakuba i wolontariuszy.