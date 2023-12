Jakub Napierała przyłapany na... pocałunku z uczestniczką „Rolnik szuka żony 6”! Jest sporo młodsza!

Jakub Napierała to rolnik, który szukał miłości w 6. edycji „Rolnik szuka żony” w 2019 roku. Wówczas miał 42 lata, a w jego wizytówce mogliśmy przeczytać:

Choć w dzieciństwie marzył o karierze żołnierza, ale to praca na roli od samego początku była przeznaczeniem 42-letniego Jakuba. Dziś wspólnie ze swoim ojcem – burmistrzem jednego z wielkopolskich miast – kieruje pracą na wielkim, 250-hektarowym gospodarstwie. Jest mężczyzną wesołym, otwartym na nowe przeżycia i spokojnym, choć czasem pozwala ponieść się impulsom. Lubi góry latem, spacery, przejażdżki quadem, często wychodzi ze znajomymi i lubi się bawić. Niedawno odkrył w sobie pasję do samolotów i wszędzie, gdzie może podróżuje więc samolotem. Zamiłowanie do poznawania nowych miejsc, dzieli ze swoim bratem, który mieszka i pracuje w Australii jako organizator wycieczek do Papui Nowej Gwinei. Pomimo kilku poważniejszych związków pan Jakub wciąż nie ustaje w poszukiwaniu prawdziwej miłości. Nie ukrywa też, że jako esteta zwraca uwagę na wygląd, ale najważniejsza jest dobra aura. Kobieta, której szuka powinna być szczera i otwarta, ale nie może pozwolić wejść sobie na głowę. Jakub chciałby, żeby dzieliła jego zacięcie podróżnicze i pogląd, że życie trzeba przeżyć jak najlepiej. Nie przeszkadzają mu też rozwód, dzieci z poprzednich związków czy papierosy. I choć nie zakochuje się łatwo, gotów jest otworzyć swoje serce. Czy w „Rolniku” spełni swoje marzenia?