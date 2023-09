Jan Holoubek jest wielką miłością Magdaleny Różczki. Co wiadomo o jednej z najbardziej tajemniczych par polskiego show-biznesu?

Widzę, jak Janek pracuje na planie. To jest powrót do bycia nastolatkiem, wielki fun, radość. Dlatego praca z nim jest łatwa i efekt niewysilony. Ale to nie przypadek. Pracowitość Janka jest niesamowita. […] Janek bardzo fajnie pracuje z aktorami, daje im dużą swobodę, słucha wszystkiego, co mówią. A jednocześnie ma swoją wizję. Założyliśmy, że ja na planie absolutnie mu ufam i wierzę we wszystko, co mówi - opowiadała Magdalena Różczka o pracy na planie „Rojst ‘97” w Vogue Polska.