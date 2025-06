Jest zwiastun 2. sezonu „Pati”! Nowe odcinki lada chwila trafią na Max!

Pół roku spędzone w Zabrzu utwierdziło ją w przekonaniu, że to nie jej miejsce - za blisko więzienia i za daleko od morza. Wspólnie z Krystianem decydują się wrócić do rodzinnego Pucka. Kompletnie spłukani szukają szybkiego zarobku. Krystian na jakiś czas wyjeżdża do Szwecji, gdzie Edi obiecał mu dobrze płatną pracę w budowlance. Pati szuka pracy na miejscu. Powrót do normalności po latach w zamknięciu jest jednak trudny, zwłaszcza kiedy ciąży na tobie piętno morderczyni. Ostracyzm, z jakim się mierzy, nakłania ją do przeprowadzki do Gdyni, gdzie łatwiej zachować anonimowość.