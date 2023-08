Julia Wieniawa kiedyś i dziś. Zobacz, jak się zmieniała! Niegdyś skromna dziewuszka, a dziś? To wamp brylujący na salonach!

Julia Wieniawa - a właściwie Julia Marta Wieniawa-Narkiewicz - to urodzona 23 grudnia 1998 r. w Warszawie kobieta-orkiestra, określająca się jako aktorka, piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka i w skrócie: celebrytka. Ma trzy młodsze, przyrodnie siostry – ze strony matki: Wiktorię i Kornelię Parzyszek, a ze strony ojca: Alicję Wieniawę-Narkiewicz. Jej matka to także jej menadżerka.

Kolejne lata Wieniawy także były wypełnione pracą - w latach 2019–2020 wcielała się w jedną z głównych ról w serialu „ Zawsze warto ”, w 2020 r. zagrała w filmie „W lesie dziś nie zaśnie nikt” i „Wszyscy moi przyjaciele nie żyją”, a także pojawiła się w filmie Jana Komasy „ Sala samobójców. Hejter ”. W 2023 na platformie Polsat Box Go pojawiła się kolejna produkcja z jej udziałem - serial „ Teściowie ”, w którym wciela się w rolę Andżeliki Nagórskiej.

Wieniawa nie próżnuje także na polu muzycznym - ma na koncie liczne single i współpracę z topowymi muzykami w Polsce, występowała także w teledyskach. Współprowadziła również festiwale muzyczne - w 2019 r. Polsat SuperHit Festiwal oraz, w 2023 r., Top of the Top Sopot Festival.

Julia Wieniawa ma na koncie także romans z rozrywkowymi programami. Wystąpiła w parze ze Stefano Terrazzino w 11. edycji „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” (2020), zajmując w finale 2. miejsce. W sierpniu 2023 r. z kolei została ogłoszona jednym z jurorów 15. edycji „Mam talent”, którą stacja TVN wyemituje w 2024 r.

Choć wciąż jest młodziutka, jej dorobek jest doprawdy imponujący. Wraz z coraz większą sławą i powiększającą się fortuną, można zaobserwować stopniową przemianę Wieniawy. Zobaczcie sami, jak ze skromnej dziewuszki z minimalną ilością makijażu przeistoczyła się w wampa, który bryluje na salonach i łamie serca mężczyzn. Spotykała się m.in. z Antkiem Królikowskim, znanym z „The Voice of Poland” i „The Voice Kids” Aleksandrem Milwiw-Baronem, Nikodemem Rozbickim, plotkowano także o jej rzekomym romansie z Maciejem Musiałowskim.