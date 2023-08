Top of the Top Sopot Festival 2023. Zobacz zdjęcia! Julia Wieniawa, Małgorzata Rozenek-Majdan, Gabi Drzewiecka, Margaret i wiele innych

Stało się! Rozpoczęła się jedna z największych imprez muzycznych w Polsce. Mowa rzecz jasna o Top of the Top Sopot Festival 2023 w Operze Leśnej, czyli czterech dniach wypełnionych muzyką. Jak wyglądał pierwszy dzień i kto pojawił się na scenie? Zobacz!

Top of the Top Sopot Festival 2023

Top of the Top Sopot Festival 2023 to nowoczesny i spektakularny show w Operze Leśnej, który będzie trwał aż cztery dni [21-24 sierpnia - przyp. red.]. W tym czasie zarówno widzowie, jak i goście Opery Leśnej będą mogli wysłuchać szeregu artystów, którzy pojawią się na scenie.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z WYDARZENIA Pierwszego dnia Top of the Top Sopot Festival 2023 odbył się koncert I Dance. Na scenie pojawiła się plejada wykonawców, którzy porwali zgromadzonych w Sopocie słuchaczy oraz widzów przed telewizorami do tańca. Wystąpił m.in. zespół Kombi i legenda polskiego rocka - Muniek Staszczyk z zespołem T. Love. Tego dnia zagrał także Krzysztof Zalewski, Natalia Przybysz, Sylwia Grzeszczak, Margaret i Michał Szpak, któremu akompaniował chór Music Everywhere.

W galerii poniżej prezentujemy zdjęcia z tego wyjątkowego koncertu!

Top of the Top Sopot Festival 2023 - plan koncertów, artyści

We wtorek odbędzie się drugi koncert pod hasłem Summer Vibes. To będzie show, podczas którego noga sama będzie rwać do tańca! Najpopularniejsze piosenki w wakacyjnych aranżacjach przedstawią między innymi tak znakomici artyści, jak Kayah, Agnieszka Chylińska, Ewa Farna, Cleo czy Blue Café. To jednak nie koniec atrakcji. Tego dnia [22 sierpnia - przyp. red.] wykonawcy zawalczą o nagrodę Bursztynowego Słowika, najbardziej prestiżową statuetkę polskiego przemysłu muzycznego. Do rywalizacji staną nominowani wykonawcy, którzy przedstawią swoje utwory z ostatniego roku, tacy jak Effy, Daria ze Śląska, Aden Foyer, Bovska, Kwiat Jabłoni, Paula Roma i Rubens.

Trzeciego dnia odbędzie się koncert Great Moments - na scenie pojawi się m.in. Agnieszka Chylińska, Nosowska, Ralph Kaminski, Natalia Szroeder i Natalię Nykiel. Ostatni z koncertów będzie iście magiczny, co sugeruje już jego nazwa - Magic Words. To dzień, w którym zabrzmią ponadczasowe melodie i utwory, choć przedstawione zostaną w nieoczywisty sposób. Kto wystąpi? Na scenie pojawi się m.in. Mrozu, Kayah, Kortez, Andrzej Piaseczny, Ewa Bem, Igor Herbut, Krystyna Prońko, Michał Bajor, Alicja Majewska oraz Małgorzata Ostrowska.

