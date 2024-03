Justyna Sieńczyłło i Dorota Kamińska świętują 15-lecie Teatru Kamienica. Emilian Kamiński byłby dumny! Redakcja Telemagazyn

Teatr Kamienica to wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy. Emilian Kamiński długo walczył o to, żeby Teatr Kamienica w ogóle powstał i ta sztuka na szczęście się udała, dając warszawiakom instytucję, w której mogą obejrzeć sztuki dzięki którym będą się dobrze bawić, jak i zmuszą ich do myślenia bądź dadzą chwilę zadumy. Obecnie Teatr Kamienica świętuje swoje 15-lecie; Emilian Kamiński byłby z tego dumny! Zobaczcie zdjęcia.