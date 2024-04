Karol Bielecki ma zjawiskową żonę! Trudno oderwać wzrok od przepięknej Aleksandry Bieleckiej!

Karol Bielecki ma zjawiskową żonę!

ZOBACZ ZDJĘCIA PIĘKNEJ ALEKSANDRY BIELECKIEJ

Karol Bielecki to postać, której z pewnością nie trzeba przedstawiać nawet tym, którzy kompletnie nie interesują się piłką ręczną. Urodzony 23 stycznia 1982 roku szczypiornista do dziś jest uważany za żywą legendę tej dyscypliny sportu, a sukcesy, jakie osiągnął z naszą reprezentacją w trakcie swojej sportowej kariery mówią same za siebie. Bielecki, który w 2017 roku oficjalnie przeszedł na sportową emeryturę może pochwalić się m.in.: wicemistrzostwem świata z 2007 roku czy dwoma brązowymi medalami w mistrzostwach świata w piłce ręcznej mężczyzn.

W trakcie sportowej kariery Karola Bieleckiego nie brakowało jednak cięższych momentów. Bez wątpienia najgorszym z nich był ten, który przytrafił się naszemu reprezentantowi w 2010 roku, kiedy to podczas towarzyskiego meczu z Chorwacją został przypadkowo trafiony kciukiem w lewe oko, wskutek czego doszło u niego do pęknięcia gałki ocznej, której nie udało się niestety uratować. Mimo to Karol Bielecki nie zrezygnował z występów i mimo braku jednego oka wciąż cieszył swoją grą kibiców.