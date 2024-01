Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski odchodzą z „Pytanie na śniadanie”. Te wpadki i wypadki zostaną w pamięci widzów na długo

To koniec! Plotki o „Kurzopkach” okazały się prawdą!

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek witali miliony Polaków ze studia programu „Pytanie na śniadanie” od 2020 roku. Jak powszechnie wiadomo - programy na żywo, zwłaszcza tego rodzaju, rządzą się swoimi prawami i nietrudno w nich na wpadki i wypadki. Wystarczy wspomnieć słynny gwóźdź wbity w dłoń Marzeny Rogalskiej na oczach widzów.

Także „Kurzopki” nie uniknęły większych i mniejszych wpadek. Niektórzy zaliczają nawet ich związek, jaki narodził się w pracy gdy Katarzyna Cichopek była jeszcze żoną Marcina Hakiela, do tej kategorii. My jednak skupmy się na ich pracy i tym, czym raczyli widzów. Co w szczególności utkwiło w pamięci widzów na przestrzeni tych lat? Przypominamy najsłynniejsze wpadki, wypadki i przypadki Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego z czasów ich pracy w roli prowadzących program „Pytanie na śniadanie”.