Kim był Andrzej Precigs? Ponad setka ról, polityka i zero skandali. Odszedł otoczony miłością ukochanej rodziny

Nie żyje Andrzej Precigs. Widzowie kochali go za rolę ojca Kingi w "M jak miłość"

Choć dla wielu widzów Precigs to przede wszystkim Zbigniew Filarski z serialu „M jak miłość”, to dorobek artystyczny jest znacznie, znacznie bogatszy. Ale po kolei. Andrzej Precigs urodził się 22 sierpnia 1949 roku w Warszawie jako syn księgowej i śpiewaka operowego. Jako młody chłopak pasjonował się sportem - grał w piłkę nożną, siatkówkę i hokeja - zaś jego rodzice skupiali jego uwagę również na sztuce. Zapisany do szkoły muzycznej, Precigs pobierał lekcje fortepianu i skrzypiec, w późniejszym okresie grał nawet na gitarze w zespole bigbitowym, który sam założył.