„Kurzopki” pokazali się publicznie od czasu zwolnienia z TVP! Uśmiechy nie schodzą im z ust!

„Kurzopki” brylują na salonach

Wojciech Pijanowski to jedna z tych osobistości, których przedstawiać nie trzeba. 72-latek to żywa legenda telewizji i prezenter, który swoim doświadczeniem oraz klasą mógłby obdarować wielu młodszych…

Katarzyna Cichopek komentuje kreacje

Wszystko, co widzieliśmy na czerwonym dywanie jest kobiece i w moim stylu. Moją uwagę przykuła sukienka z narzuconą na ramiona oversizeową marynarką w beżowej odsłonie. Viola ma niesamowity talent łączenia kobiecości z nowoczesnością. Cenie w niej to, że potrafi ubrać każdą kobietę, nie tylko smukłą i wysoką. W jej ubraniach każda z nas będzie czuła się top of the top - przyznała Katarzyna Cichopek.