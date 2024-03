Wojciech Pijanowski jest legendą telewizji! Dzisiaj ma 72 lata i świetną formę! Znowu poprowadzi „Koło fortuny”? Redakcja Telemagazyn

Wojciech Pijanowski to jedna z tych osobistości, których przedstawiać nie trzeba. 72-latek to żywa legenda telewizji i prezenter, który swoim doświadczeniem oraz klasą mógłby obdarować wielu młodszych kolegów po fachu. Widzowie do dzisiaj z sentymentem wspominają prowadzonego przez Pijanowskiego teleturniej, w tym kultowe „Koło fortuny”. Zobaczcie, jak teraz wygląda dawny gwiazdor TVP!