Kurzopki znowu na salonach, a Sylwia Bomba i jej ogromny dekolt kradną widowisko! Tak wyglądała Gala Ekstraklasy 2023/2024

Czym jest Gala Ekstraklasy?

Wielka Gala Ekstraklasy to oficjalne podsumowanie sezonu 2023/2024, które gromadzi mistrzów i największe gwiazdy polskiej ligi, szefów klubów, przedstawicieli PZPN, Ekstraklasy i innych organizacji sportowych, mediów i ekspertów. Będzie stanowić okazję, by uhonorować drużynę Mistrza Polski, a także najlepszych zawodników i szkoleniowców spośród nominowanych do nagród Ekstraklasy, których wskazuje kapituła konkursowa złożona z kilkudziesięciu dziennikarzy sportowych z całej Polski. Wielka Gala to jednak nie tylko bohaterowie minionego sezonu, ale też piłkarze, którzy złotymi zgłoskami zapisali się na kartach historii polskiej ligi. Dlatego podczas uroczystości poznamy również nazwiska kolejnych wielkich postaci futbolu, które trafią do Galerii Legend Ekstraklasy.