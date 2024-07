„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 6. Romans Mauro z córką markiza o mało nie wychodzi na jaw! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Przed nami 6. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic”. Mauro tłumaczy się przed szefem służby ze śladów szminki, które pozostawiła całująca go Leonor. Musi ukrywać prawdę! Tymczasem pałac szykuje się do pogrzebu zamordowanego panicza Tomasa. Jego siostra - bliźniaczka Catalina - nie chce wziąć udziału w ceremonii. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 6. odcinku „La Promesa - pałac tajemnic”.