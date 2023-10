„Lęk”. Widzowie Warszawskiego Festiwalu Filmowego pokochali ten film! Kiedy premiera?

Sukces „Lęku” na WFF

Na wszystkich czterech festiwalowych pokazach „Lęku” w reżyserii nominowanego do Oscara Sławomira Fabickiego sale były wypełnione do ostatniego miejsca. Po projekcjach widzowie i twórcy prowadzili długie, poruszające rozmowy. Ostatecznie publiczność WFF uznała, że to właśnie „Lęk” zasługuje na ich nagrodę.

O czym jest „Lęk”?

Małgorzata kontroluje każdy aspekt swojego życia. Mocno stąpa po ziemi, jest zdecydowana i świetnie zorganizowana. Wszystko poświęciła karierze. Młodsza siostra Łucja jest jej przeciwieństwem - spontaniczna, wiecznie poszukująca, czasem zagubiona. Spełnia się jako matka. Choć ich życiowe drogi często biegły w odmiennych kierunkach, dziś splatają się podczas najważniejszej podróży. Małgorzata jest nieuleczalnie chora, a Łucja ma ją zawieźć do renomowanej kliniki w Szwajcarii. Każda z nich inaczej widzi cel tej podróży. Dla Małgorzaty ma to być ostatnia droga, chce odejść na własnych warunkach. Z kolei Łucja wierzy, że przekona siostrę do zmiany decyzji i podjęcia walki o życie. Przed nimi czas kłótni, płaczu i śmiechu. Czy będą potrafiły znów być ze sobą tak blisko jak kiedyś? To będzie ich najważniejsze spotkanie. Czy okaże się także ostatecznym rozstaniem?