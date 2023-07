„Leśniczówka” . Jolanta Fraszyńska 20 lat walczyła o szczęście! Tak się zmieniała uwielbiana „Fraszka”

Wielokrotnie mówiłam już o mojej drodze do siebie, czy raczej po siebie w spokoju i radości, do których potrzebowałam się dokopać, a przede wszystkim je ugruntować w sobie. Moją intencją jest, aby zachęcić i ośmielić tych z Was, którzy schowani jesteście w swoich doświadczeniach, często trudnych i brakuje Wam punktu odniesienia, by porzucić to trudne i zmienić to, co wydaje się nie do zmiany. Uwierzcie mi można naprawdę! Można zbudować siebie na nowo, od podstaw, by spokojniej żyć.