„Leśniczówka”. Ślub Katarzyny i Konrada - zobacz zdjęcia! Droga do ich szczęścia była długa, kręta i okupiona wieloma łzami

„Leśniczówka” - co się wydarzy w nowym sezonie?

„Ten dom, właśnie zapisany w nas od dziś niechaj będzie tylko nasz, tylko nasz. Ten dom po ochroną dobrych drzew i słów, co nadają się na wiersz, ze snów cały jest” - brzmią słowa piosenki, która od pięciu lat towarzyszy codziennej produkcji TVP, „ Leśniczówka ”.

Wierni widzowie serialu znów będą mogli przeżywać piękne chwile z ukochanymi bohaterami. To wyjątkowa produkcja, której motywem przewodnim jest przesłanie, aby nie bać się swoim życiu wyzwań i umieć korzystać z szansy, jaką daje nam los. Choć opowieść rozgrywa się w sielskich okolicznościach przyrody w leśniczówce zagubionej pośrodku lasu, nie jest niekończącą się autostradą słońca. Życie bohaterów, zarówno tych pozytywnych jak i negatywnych, podobnie jak natura, każdego dnia podlega zmianom i przemianom. Za winy wymierzana jest kara, a trud rodzi nowe pokłady energii. Ta baśniowa narracja sprawiła, że serial wciąż ogląda ponad 700 tysięcy widzów, którzy kibicują, zwłaszcza, głównej bohaterce Katarzynie Ruszczyc, którą gra Jolanta Fraszyńska .

„Leśniczówka” - co się wydarzy w nowym sezonie?

Panna młoda będzie miała na sobie koronkową suknię zaprojektowaną przez Mariannę ( Barbara Kałużna ) i delikatne białe kwiatki wplecione we włosy. Pan młody z kolei popielate spodnie i niebieską marynarkę. Konrad nie będzie w stanie ukryć wzruszenia i zachwytu. Po raz kolejny tego dnia wyznają sobie miłość. Sakramentu udzieli nie kto inny, jak sam ksiądz, Wiktor Huryn ( Zbigniew Lesień ).

Ceremonia w ogrodzie domu Ruszczyców będzie niezwykle wzruszająca, choć w drugim planie rozgrywać się będą ludzkie dramaty. Historia miłości Kasi i Konrada, która w końcu znajdzie happy end, wiodła krętą drogą i była wystawiona na ciężką próbę. Jakiś czas temu to Lesiński poprosił ją o rękę, ale wtedy odmówiła, bo nie była gotowa. Wszystko przez to, że gdy była jeszcze z Krzysztofem (Marek Bukowski) bardzo pragnęła ślubu, ale on mimo że mieli dzieci, nie chciał się żenić. A potem ciężko zachorowała i przewartościowała swoje życie. W przypadku związku Kasi i leśniczego Konrada, powiedzenie „w zdrowiu i w chorobie” miało kluczowe znaczenie w decyzji o małżeństwie.

źródło: AKPA.

Zobacz zdjęcia z odcinka!