Leszek Lichota i Ilona Wrońska świętują 20. rocznicę związku. To była miłość od pierwszego wejrzenia! „20 lat życia w grzechu”

Uważam, że małżeństwo jest instytucją zbędną! Nie daje żadnej gwarancji. Przykład mój i Ilony pokazuje, że można szczęśliwie żyć bez urzędowych papierów. Oczywiście, jeśli któreś z nas wylądowałoby w szpitalu i to drugie miałoby utrudniony dostęp do dokumentów, wtedy okazałoby się, po co te formalności. Ale to bariery, które sami sobie narzucamy. Poza tą jedną sferą jestem naprawdę tradycyjny - wyznał w rozmowie z Grazią Leszek Lichota.