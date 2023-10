„Love Island. Wyspa miłości 8”. Bartek idzie na wojnę z Karoliną Gilon!? Afera ze zdradą Jaqueline trwa w najlepsze!

Zdrada po finale „Love Island. Wyspa miłości 8”

Choć finał programu „Love Island. Wyspa miłości 8” już za nami, to nie oznacza to końca emocji związanych z miłosnymi perypetiami islanderów. Wszystko za sprawą relacji koszykarza Bartka i Jaqueline, którzy zajęli 2. miejsce w programie. Wiele wskazywało na to, że oboje chcą budować silną i dojrzałą relację, jednak tuż po finale programu Jaqueline przyznała, że przyłapała Bartka i Karolinę w łóżku !

Karolinie w jej słowach wtórował Bartek. Koszykarz wyznał także, że nie był blisko z Jaqueline, która miała go... nie dopuszczać do siebie. Zarówno Karolina, jak i Bartek, stwierdzili, że nie są razem, ale będą teraz randkować i chcą się lepiej poznać, aby być może stworzyć związek.

Karolina natychmiast postanowiła wytłumaczyć całą sytuację. Podczas transmisji na żywo na Instagramie przedstawiła swoją wersję, wielokrotnie podkreślając, że to, co widzą widzowie w odcinkach, to wyłącznie 45 minut z całej doby. Zdradziła również, ze ciągnęło ją od dawna do Bartka, co istotne z wzajemnością. Islanderka opowiedziała także o tym, jak Jaqueline ich przyłapała, podkreślając, że tylko siedziała na Bartku i się całowali, ale zapewne gdyby nie zostali nakryci, to doszłoby do pełnego zbliżenia.

Karolina Gilon odnosi się do afery ze zdradą Jaqueline

Nie trzeba było długo czekać na to, aby do głośnej afery ze zdradą Jaqueline odniosła się Karolina Gilon. Prowadząca „Love Island” w niedawnej relacji na Instagramie podzieliła się z fanami programu swoim komentarzem na ten temat. Choć początkowo nie zamierzała się wypowiadać na ten temat, to celebrytka w końcu wyznała, że nie jest w stanie zrozumieć zachowania Bartka i Karoliny, którzy skoro od dłuższego mieli się mieć ku sobie, to czemu tworzyli relacje z innymi islanderami i składali im poważne deklaracje.

Są zawsze dwie strony medalu. Jedna strona mówi jedno, druga — drugie. Ale! Nie rozumiem jednej podstawowej rzeczy. Skoro Karolina z Bartkiem utrzymują, że już od dawna mieli coś do siebie i chcieli coś próbować, to dlaczego Bartek wrócił do Jaqueline, a Karolina chciała tworzyć i tworzyła parę z Rafałem. Dlaczego spędzała z nim noce w kryjówce, mówili sobie tyle ciepłych słów, planowali relację po programie. Tak samo Bartek z Jaqueline. To brzmiało dla mnie bardzo poważnie.

Co ciekawe, prowadząca „Love Island” zdradziła nawet, że Bartek i Jaqueline byli w jej oczach głównymi faworytami do wygranej w programie. Wyznała także, że Bartek z Karoliną mogli inaczej załatwić tę sprawę i poczekać ze wszystkim do powrotu do Polski.