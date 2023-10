„Love Island. Wyspa miłości 8”. Bartek zdradził Jaqueline!? Plotki o rozstaniu okazały się prawdą! „Zastałam Bartka w łóżku z Karoliną”

Bartek zdradził Jaqueline z Karoliną!?

Choć finał programu „Love Island. Wyspa miłości 8” już za nami, to nie oznacza to końca emocji związanych z miłosnymi perypetiami islanderów. Jedną z par, którym udało się nawiązać relację na wyspie miłości byli Bartek i Jaqueline. Przystojny koszykarz i piękna blondynka dobrze się dogadywali i widać było, że dojrzale podchodzą do swojego związku. Co prawda wcześniej Bartek miał okazję w kryjówce zbliżyć się do Karoliny, ale w finale show nic nie wskazywało, że coś złego dzieje się między mężczyzną a Jaqueline.

Okazało się jednak, że niedługo po zakończeniu emisji 8. edycji „Love Island”, w sieci zaczęły się pojawiać niepokojące informacje na temat relacji Bartka i Jaqueline. Islanderka na jednej z ostatnich instagramowych relacji z lotniska poinformowała, że wraca do Polski... jako singielka!