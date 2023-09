„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 16. Albert wyśmiewany brak matury! O mało nie skoczył Rafałowi do gardła!

Za nami kolejny odcinek programu „Love Island. Wyspa miłości 8”, w którym się działo! Po tym, jak wyszło na jaw, że Albert nie ma matury, na wyspie zaczęło dochodzić do kolejnych zgrzytów, które mogły się przerodzić w rękoczyny! Sprawdźcie, co wydarzyło się w 16. odcinku „Love Island. Wyspa miłości 8”!

„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 16. - co się wydarzyło? ZOBACZ ZDJĘCIA Albert nie mógł przeboleć, że Ania skrytykowała go za brak matury i zarzuciła niski poziom inteligencji. - Jak zaczyna ocenianie, to niech zacznie lepiej od siebie - żalił się. Panowie stanęli po jego stronie, panie miały podzielone zdania. - No jest głupkiem - stwierdziła Weronika. Tylko Laura broniła Islandera. - Ja mam o nim super zdanie, mogę się z nim na każdy temat dogadać - powiedziała, a Jaqueline przypomniała, że to życie zmusiło chłopaka do zajęcia się pracą i zarabianiem pieniędzy na utrzymanie, a nie edukacją. Wystarczyło mi kilka godzin z wami, żeby poczuć się swobodnie. Ekipa jest fajna, dziewczyny są miłe i piękne, goście śmieszni - Rafał próbował wprowadzić grupę w dobry nastrój wesołym toastem. Zażartował przy tym, że Islanderzy są inteligentni, choć nie wszyscy... Dowcip rozzłościł Alberta. Panowie na szczęście wszystko sobie wyjaśnili. Topór wojenny zakopany błyskawicznie, piątki przybite.

Bartek R. zaproponował Jaqueline wspólną noc na tarasie, po czym... sam wycofał się z pomysłu. - Wyjechałem z tym, ale jednak boję się, nie chcę nikogo urazić, a Karolina mogłaby źle się poczuć, jak wyjdę z sypialni stwierdził. - Ale żebyś nie odebrała tego źle. Na pewno ci tego nie odpuszczę - zaznaczył. - Czuję z nim flow i jestem ciekawa dalszego rozwoju wydarzeń - oceniła potencjalnego partnera Islanderka.

W porannych rozmowach o sytuacji w parach wcale nie dominował temat dram, a wręcz przeciwnie - nadzwyczajnej sielanki między „Lori” i Bartkiem S. - U nas klasyka, rozmawiamy, całujemy się - opowiedziała koleżankom dziewczyna. - Budujemy relację na poważnych fundamentach - cieszył się w męskim gronie Islander. - To niedługo wesele! - śmiał się Rafał. Czy coś może między nimi pójść nie tak?

Wyspiarze w swoim gronie wzięli na celownik Anię. Nikomu nie spodobało się, jak potraktowała jednego z nich. - Stwierdziła, że Albert pociąga ją fizycznie i tylko wieczorami. Powiedziałem jej, żeby w nocy z nim uprawiała seks, a w dzień rozmawiała z chatbotem - żartował Rafał. - Co cię nie zabije, to cię wzmocni - podsumował swoją sytuację na Wyspie Albert. Bajer to potęga, ale właściwy dotyk może zdziałać jeszcze więcej. - Nie zadawaj pytań, odpoczywaj, a ja się tobą zajmę - Adam zakomunikował Wiktorii, proponując masaż w ogrodzie. - Masz te ruchy, powiem ci - komplementowała dziewczyna. - Nigdy w życiu nie będę już miała cellulitu! - żartowała, gdy chłopak przeszedł do klepania tyłka. Weronika jest w parze z Łukaszem, wciąż ma z tyłu głowy Adama, a Bartkowi R. w zawoalowany sposób próbowała powiedzieć, że jest ktoś jeszcze, przy kim szybciej bije jej serce i tym kimś jest właśnie on! - Udaje, że nie wie, że jestem nim zainteresowana od samego początku. Chyba lubi być w centrum. Gramy dalej! - zaskoczyła.

Ten to umie w romantyzm! Bartek R. postanowił nie czekać na SMS o wyjściu poza willę i randkę z Jaqueline przygotował w ogrodzie. Zaimponował. W końcu która dziewczyna nie doceniłaby takiego gestu? - Wyłączyłem się totalnie na czas tej randki. Skupiliśmy się tylko na sobie, a nie na tym, co się dzieje wokoło - stwierdził chłopak.

Szatański plan w Kręgu Ognia. Karolina i Weronika postanowiły, że to do nich będzie należała inicjatywa w kontaktach z panami. - Słyszałam, że się nudzisz w swojej parze - zagadnęła na początek Adama. - Dla mnie to jest skończone i tyle - wypalił wprost chłopak, gdy Islanderka zapytała go o ich szanse na powrót. - U nas relacja jest zakończona na dwieście procent! - dodał.

Karolinie Gilon się nie odmawia. Nawet jeśli przychodzi do Wyspiątek z planem zabawy, jaka nie wszystkim się spodoba. - Po raz pierwszy zmierzycie się z tym, co piszą o was widzowie - ogłosiła. W Kręgu Ognia okazało się m.in. kto niczego nie udaje, a kto irytuje fanów programu. Czego jeszcze dowiedzieli się Islanderzy? - No tak, bo prawie zapomniałam... Przeparowanko! - wypaliła „Gigi”.

