„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 22. W willi zrobiło się poważnie! Nowi single wzbudzili mocne odczucia „Myślę o dzieciach, domu”

„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 22. - za nami kolejny odcinek kultowego show. Islanderzy nie spodziewali się, że pojawienie się nowych singli wzbudzi aż tyle odczuć! Niektórzy zapędzili się nawet... rozmawiając o dzieciach! Czy to miłość od pierwszego wejrzenia?

„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 22. - co się wydarzyło? ZOBACZ ZDJĘCIA Pierwsza noc z nowymi singielkami i singlami w łóżkach. Gdzie iskrzy najbardziej? Z pobytu w Casa Amor 8. edycji randkowego reality show zdecydowanie zadowoleni są Adam i Rafał. Pozostali panowie czujni i ostrożni. A w willi? Dziewczyny zostały absolutnie oczarowane. Zabawy, kwiaty i śniadanie do łóżka. Bajka! Czy coś w tej pięknej historii może pójść nie tak? W niektórych relacjach już jest zaskakująco, jak przystało na „Love Island. Wyspa miłości”. - Ależ „Lori” się otwiera. Zupełnie inna dziewczyna teraz - cieszył się Kuba. - Jaram się! - stwierdził w rozmowie z Przemkiem. Z jego cieszyły się natomiast nie tylko Weronika, ale też Jaqueline i Laura. Pierwsza się przytulała, druga obiecywała - niby w żartach - że w nocy się rozbierze. - Ci mężczyźni się starają, wydobyli z nas coś zupełnie nowego - wyznała Jaqueline.

Armin flirtował w łóżku z Sofi, chwalił seksowne usta dziewczyny. - Szybko przechodzisz do rzeczy. Pójść z tobą do łóżka? - prowokowała Casowiczka. Obok Adam zagadywał Oliwkę, która rozbrajająco przyznała, że jest świadoma swoich „kurwików” w oczach. Rafał dał się z kolei wymasować Nikole.

Jak tam po pierwszej nocy z nowymi? W willi dziewczyny były zachwycone wieczorem, ale różnie nastawione na przyszłość. - Ja czuję się zażenowana moim wieczornym zachowaniem - przyznała Jaqueline. Weronika za to nie miała wątpliwości, że między nią a Patrykiem może być coś więcej. - Jest niesamowicie wrażliwym człowiekiem i prostym, jak konstrukcja cepa. Ma luz, pewność siebie - chwaliła potencjalnego partnera.

Islanderki były bardzo ciekawe, czy „Lori” zmieni partnera. - Tego, co ma Kuba, nie ma Bartek, a tego, co ma Bartek, nie ma Kuba - oceniła zagadkowo dziewczyna. Przyznała, że po wejściu Casowiczów dobrze się bawi, a przy dotychczasowym partnerze odpoczywa. - Czyli jakbyś była z Bartkiem, to po prostu musiałabyś mieć jeszcze kochanka - śmiała się Jaqueline.

Armin był z siebie dumny, że podczas wspólnej nocy z Sofi był grzeczny i spokojny. Koledzy nagrodzili go oklaskami, a chłopak zawiesił sobie poprzeczkę wyżej. - Może ja muszę co noc spać z inną, żeby sprawdzić, czy przy każdej się powstrzymam - stwierdził. - Ty sprawdź Oliwię - zachęcał Adam. W willi „Raz, dwa, trzy, baba jaga patrzy”, w Casa Amor „prawda czy wyzwanie”. Wyspiątka bawiły się dobrze, ale jakoś spokojnie. Mało podkręcania atmosfery, flirtu. - Mam nadzieję, że po pocałunkach wieczorem nikt tu sobie nie będzie nic wyobrażał - stwierdziła nawet Weronika. - Kręci mnie to, że czuję się przez nią adorowany. Wydaje mi się, że coś może z tego być - Adam cieszył się z tego, jak rozwija się jego relacja z Sofi. - Spotykałaś się kiedyś z młodszym facetem? - zagadywał. - Połączenie naszych genów to mogłoby być coś bardzo pięknego - odwdzięczyła się dziewczyna.

Z poznania Casowiczek cieszył się nie tylko Adam, ale i Rafał. On także wyjeżdżał do drugiej willi programu z czystą kartą, licząc, że spotka kogoś odpowiedniego. - To jest to! Nikol to jest odpowiednia dziewczyna na odpowiednim miejscu. Ładna, mądra, super - komplementował dziewczynę. - Myślę o dzieciach, domu - wyznał potencjalnej partnerce.

Kuba postawił na bajer bez zahamowań. Komplementował „Lori”, śpiewał jej, w końcu wyznał nawet, że jest już chyba zakochany. Pytanie, czy nie przegiął z wylewnością? - Trochę mnie przeraża, że znamy się dwadzieścia cztery godziny, a on mówi o motylkach w brzuchu. Czy tylko ja tak nie mam? - zastanawiała się Islanderka.

Po nieudanych wcześniejszych relacjach Weronika w końcu cieszyła się, że znalazła faceta, przy którym czuje się dobrze. Nie trwało to jednak długo. Patryk niby w żartach powiedział, że dziewczyna ma sflaczałą skórę. No i się zaczęło... Afera, żale i red light. - Mam na to alergię. Nie chce mi się z nim już gadać - podsumowała obrażona Islanderka.

