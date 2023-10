„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 26. To ich definitywny koniec! „Wiem, że z Ciebie partnerki ani żony nie będzie”

Za nami 26. odcinek programu „Love Island. Wyspa miłości 8”! Zaskakująca noc Bartka i Jaqueline w kryjówce nie rozpaliła romantycznych chwil, a rozmowa Przemka z Anią zamknęła wspólny rozdział tej pary. Sprawdźcie, co wydarzyło się w 26. odcinku „Love Island. Wyspa miłości 8”!

„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 26. - co się wydarzyło? ZOBACZ ZDJĘCIA Z ODCINKA Karolina z Rafałem kontynuowali nieprzyjemną rozmowę. Islanderka stwierdziła: - Jest mi przykro, że ta rozmowa idzie w złym kierunku, zaczynamy się przekrzykiwać - Rafał przyznał, że pocałunkiem w Kręgu Ognia pocałował ją, bo chciał pokazać, że stać go na więcej, mimo, że uważał, iż Karolina weszła do willi z Arminem knując coś za jego plecami. Przyznał, że bardzo przezywa wcześniejsze relacje osób, na których mu zależy. Armin wprowadził Karolinę, ponieważ czuł, że chce pomóc koleżance, ale Rafał nie mógł tego zrozumieć. Ostra rozmowa pary zakończyła się namiętnym pocałunkiem i póki co topór wojenny został zakopany. Dziewczyny w łazience omawiały zachowanie Rafała względem nowej koleżanki Oliwki, którą według nich potraktował chamsko i bez szacunku. Ania przytaknęła, dlaczego właśnie jej relacja z Rafałem nie udała się i nie lubi Islandera. Lori wyznała, że nie chce mieć z nim nic wspólnego, bo jest pozerem i robi tylko show.

Adam szczerze rozmawiał z Sofi, na której mu zależało, ale wyczuwał, że on trochę się oddala z tej relacji. Dziewczyna wyznała szczerze, że nie czuje chemii z Adamem, nie ma motylków w brzuchu i ze swoich wątpliwości zwierzyła się Albertowi. Czuła, że czeka ją poważna i szczera rozmowa z Adamem.

Oliwia robiąc Albertowi masaż, czuła, że zbliża się do niego, była zadowolona, że jest w relacji z Albertem, który podobał jej się od samego początku. Jednak w tej parze też nie do końca zagrało dobre porozumienie, bo Albert z kolei nie był przekonany do Oliwii mimo, iż tego nie okazywał. I wyznał w rozmowie Sofi, że z Oliwią nie czuje wspólnego klimatu.

Późniejsze rozmowy Alberta i Sofi zbliżyły tę dwójkę i namiętny pocałunek dał sygnał, że obydwoje chyba patrzą na siebie przychylnie.

Bartek spragniony przytulania i rozłąką z Jaqueline nadrabiał straty i cały czas trwał w uściskach z partnerką. Wieczór okazał się dla nich łaskawy, ponieważ otrzymali smsa i noc spędzili w kryjówce. Ale okazało się, że romantyczne chwile zostały nagle przerwane przez Jaqueline, które miała pretensje do Bartka, iż chłopak nie szanuje jej zdania i nie zgadza się z nią w pewnej kwestii. Wybuchła dziwna, napięta atmosfera i Islanderka przestała się odzywać do chłopaka. A ten nie wiedząc o co chodzi, próbował dociec i tulił się do Jaqueline, która milczała jak grób i twierdziła, że jest zmęczona. Nie była to łatwa sytuacja dla koszykarza, który sądził, że kryjówka będzie zwieńczeniem jego tęsknoty i spędzą tam oboje swój romantyczny czas.

Przemek rozmawiał długo z Oliwką i przyznał się dziewczynie, że Ania jest chłodna, zamknięta na dotyk, czułość i będzie trudno z nią zbudować coś głębszego. Dobrze rozmawiało się ze sobą tej dwójce. Wieczorne odważne zabawy Ani z innymi chłopakami, szczególnie z Albertem, uświadomiły Przemka, że już koniec tej relacji musi nastąpić i czuł potrzebę szczerego wyznania dziewczynie co leży u na sercu. Poprosił Anię do baru na rozmowę i wyrzucił z siebie to co zobaczył w charakterze Ani. Przyznał, że mu nie odpowiada takie zachowanie i jej nieszczerość wobec Islandera jest nieakceptowalna. Dziewczyna faktycznie nie miała kontrargumentów i niewiele się odzywała. Na koniec skwitował jednym zdaniem:

- …i wiem, że z Ciebie partnerki, ani żony nie będzie. - No nie – odpowiedziała Ania. - Okej dziękuję, adijos. – zakończył rozmowę Przemek.

