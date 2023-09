„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 23. Sexy kalambury nie wszystkim osłodziły życie. Polały się łzy!

Nagle zupełnie nieoczekiwanie do rozbawionych Islanderów dołączyła para dobrze wszystkim znana. Bowiem nieoczekiwanie do ogrodu pewnym krokiem weszli Karolina i Albert. Gdy krzyknęli powitalnie do wszystkich, Islanderzy zamarli z wrażenia, a potem radości nie było końca. Panowie wydawali radosne okrzyki i na powitanie wyściskali się z niespodziewanymi gośćmi. Rafał aż zaniemówił, gdy zobaczył Karolinę i nie mógł się nią nacieszyć. Nicola nie była zadowolona z tego powodu, bo jak sama przyznała układała sobie relację z Rafałem i wierzyła, że ten duet ma szansę przetrwać i rozwinąć się w dobrym kierunku. Rafał zdecydował się zakończyć relację z Nicolą i wyznał jej szczerze, że musi podjąć tę trudną decyzję, ale na Karolinie zawsze mu zależało i to właśnie na niej chce się skupić.