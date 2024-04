„Love Island. Wyspa miłości 9” odcinek 25. Najbardziej nielubiana przez widzów para odpadła! Nowe dziewczyny namieszają?

Za nami 25. odcinek programu „Love Island. Wyspa miłości 9”. Najbardziej nielubiana przez widzów para odpadła! Nowe dziewczyny namieszają? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzyło się w 25. odcinku „Love Island 9”!

Adrian i Oliwia wracają do Polski

W kręgu ognia Islanderzy przygotowywali się do ważnego głosowanie. Każdy miał wytypować tę para, która nie rokuje na dalszy rozwój historii miłosnej. Karolina pytała po kolei Islanderów, kto ich zdaniem nie ma szans na rozwój relacji i powinien opuścić Wyspę miłości. Większością głosów wybór padł na parę Adriana i Oliwię. Co prawda Adrian jako jedyny wskazał Wiki i Mateusza, ale jego partnerka Oliwia zdecydowanie była za tym, żeby to właśnie ich para opuściła wyspę. Gigi zdecydowanym głosem potwierdziła, że większością głosów mają 30 minut na spakowanie i opuszczenie wyspy. I w ten sposób Oliwia razem z Adrianem, spędzili ostatni wieczór wśród Islanderów. Atmosfera była napięta, ale i melancholijna. Nie są to łatwe momenty, tym bardziej, że Wyspiątka spędzają czas razem, który jest bardzo intensywny. A przez ostatnie, minione tygodnie wszyscy ze sobą się zżyli, zaprzyjaźnili mimo wielu perypetii, niesnasek i często nieporozumień. Nawet Wiki, która odrzuciła ponowną możliwość powrotu do Adriana, żegnając się z Oliwią i Adrianem uroniła łzę. Był to bardzo wzruszający moment.

Spięcie Matiego i Nicole

W nocy, kiedy Wyspiątka zasypiały, doszło do spięcia między Nicole i Matim. Nagle z niewiadomego powodu chłopak zmienił łóżko i położył się spać gdzie indziej. Między parą wywiązała się nieprzyjemna dyskusja i w otulinie spięcia i nerwowej atmosfery Islanderzy zasnęli osobno. Rano Mati bardzo przeżywał swój konflikt z dziewczyną, wspierali go koledzy, którzy namawiali do tego, aby jak najszybciej porozmawiał i wyjaśnił sobie niesnaski ze swoją partnerką, ale na to nie było już szansy, ponieważ w międzyczasie dziewczyny dostały esemesy, iż muszą się dyskretnie spakować i bezszelestnie bez wiedzy chłopaków opuścić willę. Były bardzo podekscytowane, bo czuły, że czeka na nie nowa przygoda i zbliża się nowe wyzwanie. Miały nadzieję, że tam, gdzie pojadą, na pewno czekać będą na nich przystojni mężczyźni.

Dziewczyny wyjechały z willi

Faktycznie dziewczyny opuściły willę niezauważone przez chłopaków. Zniknęły, a Mati, który czuł niedosyt nocnego konfliktu był bardzo zawiedziony, że nie zdążył porozmawiać z Nicole. Wiedział, że na pewno nieporozumienie nie pomoże w rozwoju dalszej ich relacji. Tymczasem, kiedy znudzeni Islanderzy zastanawiali się, gdzie podziały się ich panie do ogrodu weszła grupa dziewczyn: pięknych, atrakcyjnych, roześmianych, energicznych. Wówczas mężczyźni zrozumieli, że nadszedł czas Casy – tak Casa Nova - czas nowych przygód i wyzwań, a co więcej testu na wierność i lojalność. Atrakcyjne kobiety: Amanda, Angelika, Dominika, Sylwia i Ola od razu przykuły wzrok chłopaków: roześmiane, towarzyskie, otwarte od razu przejęły dowodzenie w męskim towarzystwie. Amanda zaproponowała, żeby po wstępnym, grupowym poznaniu porozmawiać w parach i lepiej się poznać. Mateusz, gdy zobaczył Angelikę już wiedział, że wymienione z nią spojrzenie będzie rokowało na dalszy rozwój ciekawej historii, a być może stworzenia czegoś głębszego.

Nowych facetów nie będzie!

W tym czasie Islanderki, które opuściły willę wprowadziły się do nowego pięknego luksusowego domu i przeżyły rozczarowanie, gdy zamiast pięciu nowych mężczyzn odwiedziła je Karolina Gilon. Gigi oznajmiła, że tym razem to nie będzie Casa Amor, a Casa Nova, której zasada jest taka, że dziewczyny wyjeżdżają do innej willi po to, aby spędzić ze sobą miło czas, ale w międzyczasie podglądać na bieżąco co się dzieje u chłopaków, którzy nie mają pojęcia, że ich losy będą śledziły partnerki. Jak daleko posunął się panowie czy wśród nowych dziewczyn znajdzie się ta która będzie chciała namieszać czy chłopaki dobrze zdadzą test na wierność wszystkie te odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach programu „Love Island. Wyspa miłości”!

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź TeleMagazyn.pl codziennie. Obserwuj TeleMagazyn.pl

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!