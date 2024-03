„Love Island. Wyspa miłości 9” odcinek 23. Mateusz twierdzi, że Daria jest brzydka! Wiki nie chce Adriana!

Adrian stara się o Wiki

O dobry początek dnia Wiktorii zadbał Adrian, który przygotował dla niej śniadanie. Tylko czy śniadanie zwiastowało pozytywny dalszy ciąg zdarzeń? Wspólna rozmowa przy śniadaniu nie przebiegła w miłej atmosferze. Adrian wciąż zabiegał o dziewczynę, a ona bez przerwy podkreślała, że ma dość jego wyznań miłości i fałszywych słów.

Kryjówka dla Dana nie była chyba do końca spełnieniem jego oczekiwań, ale chłopaki przyznali, że zachował się elegancko i może to dobrze świadczy o jego dalszej relacji. Razem z Patrycją byli zadowoleni z czasu spędzonego we dwoje. Patrycja z kolei była bardzo zadowolona z przebiegu zdarzeń i potwierdziła dziewczynom, że obecność kamer bardzo ją hamowała przed pójściem na całość.