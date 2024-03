„Love Island. Wyspa miłości 9” odcinek 22. Adrian wyznaje miłość Wiki! „Zaje***em się w tobie”

Randka Mateusza i Nicole

Adrian cierpi

Rozmowa na osobności

Wiki idzie na randkę... z Matim!

Randka Wiki i Matiego

Patrycja i Dan lądują w kryjówce

Asia z Oliwią siedząc na babskich ploteczkach otrzymały smsa, więc natychmiast pobiegły do zgromadzonych w kuchni Islanderów i prawie wykrzyczały, że Patrycja i Dan noc spędzą w kryjówce. No radość wszystkich była ogromna. Zwłaszcza Dan zachwycony pomysłem nie ukrywał lekkiego zmieszania. Rafał i Jarek, ponieważ mają doświadczenie w kryjówce postanowili wziąć na bok dana i przygotować go do szczególnej nocy. Podobnie zrobiła Asia i Zuza, które zdecydowały się przygotować Patrycję na ten wyjątkowy moment.

Adrian kocha Wiki?

Tylko zawiedziony i smutny Adrian zniknął z pola widzenia. Postanowił odizolować się i czas samotnie spędzić w łóżku. Wiki po powrocie z randki poszła do sypialni porozmawiać z chłopakiem. Wysłuchała kolejny raz deklaracji ze jego strony i wróciła do Islanderek. Przyznała, że Adi znowu wyznał jej miłość i gdyby chłopaki go nie powstrzymywali, to pewnie byłby jedną nogą gdzie indziej, czyli poza programem. Za chwilę Adrian uznał, że musi to sprostować i do wszystkich zebranych Islanderów wyznał co czuje do Wiktorii.