„Love Island. Wyspa miłości 9” odcinek 21. Kompromitacja Adriana! Wiki rozgryzła jego wszystkie kłamstwa?

Za nami 21. odcinek programu „Love Island. Wyspa miłości 9”. Powrót na wyspę Wiki mocno namieszał, szczególnie u Adriana, który już myślał, że ma wszystko ustawione... Niestety, nie tym razem, piękny kawalerze! Sprawdźcie, co wydarzyło się w 21. odcinku „Love Island. Wyspa miłości 9”.

Czas na przeparowanie

Po odejściu Piotra Karolina Gilon rozpoczęła przeparowanie. Dzisiaj to panowie wybierali dziewczyny. Jako pierwszy wybierał Jarek, który potwierdził, że inteligentna i piękna Zuza jest jego syrenką Shakirą i to z nią dalej chce rozwijać relację. Następnie wybierał Rafał. Pięknie po góralsku uzasadnił swoją decyzję i zdania nie zmienił, więc jego partnerką dalej zostaje Asia. Mateusz bez zastanowienia wskazał Nicole i to z nią teraz będzie w parze. Dan nie zaskoczył nikogo, gdy wskazał Patrycję na swoją partnerkę. Ostatni wybierał Adrian. Miał przed sobą Oliwię, Darię i Weronikę. Długo uzasadniał swój wybór, ale ostatecznie zdecydował się podjąć próbę zbudowania nowej relacji z Oliwią.

Przystojny brunet wchodzi do gry

Ostatecznie zostały Weronika i Daria, które usłyszały od Gigi, że mają 30 minut na spakowanie i opuszczenie Wyspy miłości. Dziewczyny były niepocieszone werdyktem, zwłaszcza Daria, która widziała, że niektóre koleżanki uroniły łzę. Tymczasem nastąpił zaskakujący zwrot akcji. Przy wyjściu z ogrodu czekał na dziewczyny przystojny brunet, który zaprosił je do stolika i oświadczył, że właśnie na nie czeka, aby spędzić wspólną randkę. Islanderki nie ukrywały zdziwienia i radości, tym bardziej że przywitał je wymarzony typ mężczyzny wielu kobiet.

Potrójna randka przebiegała w bardzo ciepłym i nastrojowym klimacie. Może romantyzmu trudno było tam szukać, ale wzajemna fascynacja poznania się, rozmowy, żarty i tańczące w powietrzu feromony sprawiały, że Mateusz był w najlepszym momencie swojego pobytu na wyspie, a to dopiero jego początek. W pewnym momencie otrzymał smsa, którego najmniej się spodziewał. Musiał wybrać jedną dziewczynę, z którą zdecydował się wejść do willi. Wybór padł na Darię, więc Weronika pożegnała się z Wyspą miłości. W tym czasie po trudnym przeparowaniu wśród Islanderów trwały gorące rozmowy i rozważania na temat wyboru Oliwii przez Adriana. Oliwia pytała Wyspiątka co są sądzą na ten temat, bo nie ukrywała też zadziwienia. Dan postawił sprawę jasno i

Daria wraca do programu!

W trakcie emocjonującego wieczoru niespodziewanie do ogrodu weszła Daria, trzymająca za rękę Mateusz – nowego Islandera. Wszyscy nie mogli się otrząsnąć z radości widząc wracającą Didi. Dziewczyna przedstawiła wszystkim przystojnego Wyspiarza, który ciepło został przyjęty do grona Islanderów. Po emocjonującym wieczorze Wyspiątka zapadły w błogi sen nie zdając sobie sprawy, że rano przywita ich kolejna niespodzianka.

Wiki wraca i szuka prawdy

Do sypialni nieoczekiwanie weszła Wiki, która zrobiła wszystkim pobudkę. Podeszła do łóżka, gdzie spał Adrian i Oliwia i przywitała byłego partnera uśmiechem i słowami: „Spodziewaj się niespodziewanego”. Zaskoczony Adrian sądził, że to jest sen, ale to była jawa. Nie mógł uwierzyć w powrót Wiki i sytuacja, w której się znalazł stała się bardzo niezręczna. Dopiero deklarował Oliwii, że zapomina o Wiki i wyrzuca ją z głowy, aby budować nowy rozdział na Wyspie miłości.

Wiki nie ukrywała, że całe przeparowanie widziała na bieżąco i przestała wierzyć słowom Adriana, który wydawał się zagubiony. Wciąż chodził za dziewczyną, chciał z nią rozmawiać, przytulać i zapewniał o swoim uczuciu. Wielokrotnie przepraszał za swoje błędy, zachowanie i zapewniał, że nigdy nie przestał myśleć o Wiki.

Konfrontacja Adriana i Oliwii

Adrian po zaskakującym poranku zdecydował się na rozmowę z Oliwią, której wyznał, że przeprasza za wszystko, ale nie chce już kontynuować tej relacji i nastawia się tylko na Wiktorię. Prosił także Oliwię, żeby nie mówiła wszystkiego Wiki, bo zależy mu na niej i nie chce, aby znała pewne Adriana tajniki. Ostatecznie Adrian zabrał na rozmowę Wiki i wielokrotnie przekonywał dziewczynę, że tylko ona się liczy i tylko ją nosi w sercu.

