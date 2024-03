„Love Island. Wyspa miłości 9” odcinek 20. Wielki powrót Wiki do programu! Co dalej z Adrianem?

Kryjówka Zuzy i Jarka

Kryjówka, magiczne miejsce do spędzenia czasu tylko we dwoje zrobiła na parze bardzo dobre i zaskakujące wrażenie. Szampan, słodkie przekąski, świece i oni. Tylko dla siebie, sam na sam. Jarek jak zawsze dowodził i wprowadzał Zuzę w bardzo romantyczny nie pozbawiony humoru stan. Dziewczyna nie ukrywała radości, ale też tajemniczego skrepowania? a może powstrzymania emocji, które u Jarka jak zawsze są czytelne.

Za nami 19. odcinek programu „Love Island. Wyspa miłości 9”. No cóż, ten sezon pozostawia wiele do życzenia... Farsa na wyspie. Adrian jest smutny, że Dan nie chce jego szczęścia! Sprawdźcie, co…

Trójkąt: Mateusz - Nicole - Oliwia

Mateusz coraz więcej czasu spędzał z Nicole i czuje, że więcej go łączy i ciągnie do dziewczyny. Ich bliski kontakt po raz kolejny został przypieczętowany długim pocałunkiem. Co utwierdziło też Mateusza, że chce więcej czasu spędzać z Nicole, przytulać się do niej, dotykać i nawet być z nią w parze.