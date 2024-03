„Love Island. Wyspa miłości 9” odcinek 17. Adrian wybrał Emi, ale... nic do niej nie czuje i woli być z Nicole!

Wspólne śniadanie

Dan zawiedziony Adrianem

Nicole wpadła w oko Adrianowi

Oliwia zdecydowała się na rozmowę z Emi, ponieważ nurtowała ją jedna sprawa. Zapytała Emi czy wie, że Adrian wysłał telefonem do Wiki smsa z tekstem: „Kocham cię.” Partnerka Adiego nie ukrywała zdziwienia, gdyż nie miała pojęcia o takiej sytuacji. Zaczęły w jej głowie pojawiać się wątpliwości co do szczerości Adriana.

Męska rozmowa

Gra Wyciskarka

Krąg Ognia

Jako pierwszy decydował Rafał i nie było żadnych wątpliwości, że dalej chce rozwijać swoją relację z Asią, którą wybrał do swojej pary. Drugi z kolei wybierał Mateusz. Sytuacja wydawała się napięta, bo Mati nie był chyba zdecydowany. Zarówno z Oliwią jak i z Nicole rozmawiało mu się bardzo dobrze i napięcie wzrastało, ponieważ nie do końca wszyscy wiedzieli na kogo zdecyduje się Matti. Ale okazało się, że on jednak był konsekwentny i zdecydowanie zaprosił do swojej relacji Oliwię. Trzeci wybierał Jarek tutaj nie było żadnego zaskoczenia, bo wszyscy na Wyspie miłości wiedzą, że Jarek i Zuza to zgrana para, która wciąż się poznaje i wciąż chce rozwijać swoją znajomość. Przyszła kolej na Piotra, który bardzo chciałby kontynuować poznawanie nowej mieszkanki wyspy a mianowicie Wiktorii dziewczyna była bardzo zadowolona z tego wyboru i pewnym krokiem dołączyła do Piotra. Przyszedł czas na Adriana, a zostały jeszcze trzy dziewczyny Daria Nicole i Emi. Wszyscy w napięciu oczekiwali na decyzje Adiego zarówno dziewczyny jak i Dan bowiem nie była to łatwa sytuacja dla chłopaka, ponieważ w jego głowie były bardzo zmącone na myśli. Ostatecznie wybrał do pary Emi, której radość nie trwała długo. Adrian wyznał jej bowiem, że nic do niej nie czuje i wolałby być z Nicole... Brak słów.