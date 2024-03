„Love Island. Wyspa miłości 9” odcinek 16. Adrian też jest napalony na Emi! Nowe Islanderki skradną serca panów?

Za nami 16. odcinek programu „Love Island. Wyspa miłości 9”. Adrian też jest napalony na Emi! Nowe Islanderki skradną serca panów? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzyło się w 16. odcinku „Love Island 9”.

Oliwia i Mateusz będą razem?

Powrót z randki Oliwii i Mateusza miał mocne wejście. Oliwia tryskała radością i od razu zabrała dziewczyny na zdanie relacji. Była podekscytowana i bardzo zadowolona, bo wszystko poszło zgodnie z planem. Obydwoje bardzo się zbliżyli do siebie, a namiętne pocałunki pary potwierdziły dobry wybór Matiego i zaproszenie Islanderki na randkę. Dziewczyny bardzo przeżywały i były rozemocjonowane słuchając ze szczegółami relacji Oliwii. - „Ale taka chemia jest między nami, naprawdę. Na to czekałam. Na niego czekałam.” – podsumowała Oliwia. Mateusz także wrócił bardzo zadowolony i chętnie dzielił się swoimi doznaniami w romantycznym spotkaniu. Ale panowie nie byli tak rozentuzjazmowanymi słuchaczami jak dziewczyny. Raczej ze stoickim spokojem przyjmowali relację radosnego Mateusza.

Gorąca randki Emi i Adriana

W tym czasie trwała jeszcze randka Emi i Adriana nad morzem. Wszystko wskazywało na to, że temperatura spotkania była coraz bardziej gorąca. Wśród palm, na brzegu piaszczystej plaży obydwoje zbliżali się do siebie coraz bardziej. Namiętnych pocałunków nie brakowało, zwłaszcza gdy Adrian chwycił Emi i oboje zanurzyli się wśród fal. Powrót z randki dla Emi był szczęśliwy, zwłaszcza, że nie mogła doczekać się, aż wszystko opowie dziewczynom. Adrian był bardziej oszczędny w okazywaniu radości i emocji. Pytany przez chłopaków o wrażenia z randki, nie miał zbyt wiele do powiedzenia. Był oszczędny i nie wykazywał zbyt wiele entuzjazmu. Isladnerka przywiozła koleżankom muszelki zebrane na plaży i od razu przeszła do relacjonowania ważnego dla niej wydarzenia. Dziewczyny „piszczały” z zachwytu i przeżywały każde słowo wypowiedziane przez Emi. A ona uniesiona szczęściem nie mogła powstrzymać zachwytu, zwłaszcza, że Adrian dał jej wiele znaczących sygnałów świadczących o wzajemnym zainteresowaniu.

- „I wiecie co? I wskoczyliśmy razem do morza, za rękę, jak w filmie dosłownie.” Adrian przekazał, że było spoko, miło i że Emi jest bardzo „napalona” na niego. - „I tyle no i co, „wdupcyliśmy” się do morza ogólnie. No i tyle, no i poza tym w sumie nie było jakichś innych pikantnych rzeczy.” – opowiadał Adrian.

Koniec przyjaźni Adriana i Dana

Oliwia była ciekawa jak zareagował Dan na tę trudną dla niego sytuację. Poprosiła go o chwilę rozmowy i okazało się, że Adrian inaczej przedstawił relację z randki niż opowiadała to Emi. Dan przyznał, że Adi chłodno opowiedział o wypadzie nad morze, że nie było ekscytacji, a jedyne co potwierdził, to fakt, że Emi była w skowronkach. Konfrontacja Oliwii z Danem pokazała, że Adrian jest nieszczery. I z jakiegoś powodu nie powiedział wszystkiego chłopakom.

Adi zdecydował się porozmawiać szczerze z chłopakami i wyjaśnić im, że w jego relacji wcześniejszej z randki nie powiedział wszystkiego. I zwierzył się chłopakom, że chciałby dać Emi i sobie szansę na zbudowanie relacji. Dan nie był zachwycony słysząc nową wersję Adriana i oświadczył, że przyjaźni między nimi już nie będzie, mimo, iż życzy „przyjacielowi” powodzenia i wszystkiego najlepszego.

Nowe dziewczyny na wyspie!

Wieczorem, gdy wszyscy byli już przygotowani na wieczór niespodzianek, dziewczyny otrzymały smsa, z którego treści wynikało, że mają się udać do kryjówki i w odosobnieniu od chłopaków spędzą czas. W kryjówce czekały na nie popcorn, owoce, szampan i telewizor, na którym oglądały bieżące wydarzenia prosto z ogrodu. Tego wieczoru nie da się zapomnieć, zwłaszcza że do chłopaków samotnych niespodziewanie dołączyły dwie piękności. Nicole i Weronika mocno zaskoczyły panów. Od pierwszego wejrzenia zrobiły na Islanderach niemałe wrażenie, a Dan nie czekając jako pierwszy witał dziewczyny.

Kolejne nieporozumienie między Asią i Rafałem

Następnie nowe Wyspiarki brały każdego chłopaka na indywidualne rozmowy. Cały przebieg zdarzeń na bieżąco śledziły Isladnerki. Asia była szczególnie wyczulona na rozmowę Rafała z Weroniką, gdy usłyszała, że chłopak mówi o ich relacji, że jest ok – wpadła w szał. Dłużej nie czekając zabrała partnera na ostrą rozmowę, a on nie spodziewał się, że popełnił błąd i coś zrobił nie tak. Różnica zdań dała się we znaki. Bo doszło do dużego spięcia między dwójką. Rafał w nerwach oznajmił, że ma już dość i że chce wyjść z willi.

