„Love Island. Wyspa miłości 9” odcinek 24. Adrian nie może przeboleć, że stracił Wiki. Odpadnie z programu?

Co wydarzyło się w 24. odcinku „Love Island. Wyspa miłości 9” ?

Kryjówka Matiego i Nicole

Mati z Nicole udali się do kryjówki i byli miło zaskoczeni wystrojem miejsca i jego przytulnym wyposażeniem. Wspólne intymne rozmowy na osobności o rodzinie, o relacji z bliskimi mocno zbliżyły parę. Chociaż Nicole miała pewne wątpliwości do zachowania Mattiego. Uważała, że posuwa się zbyt daleko, na przykład, gdy nadużywa określenia kochanie w stosunku do dziewczyny. Kryjówka odegrała dużą rolę w ich relacji, ale Nicole nabrała lekkiego dystansu. Tymczasem Mati nie widział w tym problemu, ale jak najbardziej liczy się ze zdaniem partnerki. Był bardzo zadowolony ze wspólnej nocy i relacjonował chłopakom przebieg nocy.