„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 21. Armin zostawi Laurę w Sofi!? Ledwo się rozdzielili, a tu takie coś!

Bajer to potęga! Przemek nie marnuje czasu. - Twoją duszę - odpowiedział, gdy Ania zapytała go, co chciałby zwiedzić na Wyspie miłości. - Jestem w szoku, że ktoś w końcu wyszedł z inicjatywą - ucieszyła się Islanderka. - Czuję, jakbyśmy się gdzieś już kiedyś poznali - stwierdziła. Dobry początek...

- Jestem tu po miłość, przyjechałam specjalnie dla Ciebie - Oliwia flirtowała z Rafałem. - Wiesz już, z kim chciałabyś spędzić noc - dopytywał rozochocony Islander. Coś między nimi zaiskrzyło, ale dziewczyna nie ukrywała, że chce poznać także pozostałych chłopaków w Casa Amor.

Ania wywołała w willi aferę, wytykając Albertowi, że nie zdał matury. Teraz Przemek nawiązał do tego, skrytykował jej zachowanie i zapytał, jakie książki lubi. - Ja nie czytam. Nigdy nie przeczytałam żadnej książki, którą sobie kupiłam - wypaliła nieoczekiwanie dziewczyna. - W takim razie ja też. A wszyscy mówią, że jestem oczytany - śmiał się chłopak.